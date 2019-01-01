Михайлюк набрал 8 очков в предсезонном матче Детройта

Украинский баскетболист вместе со своей командой уступил Орландо.

Детройт принимал Орландо в рамках предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Хозяева проиграли со счетом 91:115.

Святослав Михайлюк провел на паркете 15 минут и заработал 8 очков (3-8 с игры, 2-5 трехочковые). Также на счету украинца 3 подбора и 1 ассист при 1-й потере.

Детройт - Орландо - 91:115 (23:29, 25:28, 23:27, 20:31)

Детройт: Вуд - 19, Драммонд - 14, Роуз - 10, Михайлюк - 8, Снелл - 7, Кеннард - 6, Мейкер - 6, Джексон - 5, Браун - 4, Гриффин - 3, Думбуйя - 3, Геллоуэй - 3, Боун - 1.

Орландо: Гордон - 25, Айзек - 16, Бамба - 13, Вучевич - 10, Росс - 9, Фульц - 8, Амину - 7, Аугустин - 6, Фурнье - 5.