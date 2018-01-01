Тренер Детройта: Михайлюк заполнил пробелы в своей игре

Дуэйн Кейси рассказал о сильных сторонах украинского баскетболиста.

Главный тренер Детройта Дуэйн Кейси прокомментировал игру атакующего защитника Святослава Михайлюка.

“Михайлюк заполнил пробелы в своей игре. Он хорошо разыгрывает мяч, умело защищается на своей позиции. Также он забивает броски и в этом его сущность. Как во время матчей, та и во время тренировок он успешно реализует свои броски. Это важно, поскольку это придает ему уверенности.

Сейчас он реализовывает двухочковые и трехочковые в быстром прорыве. При этом он намного лучше работает в розыгрыше мяча и в защите на периметре“, - заявил Кейси в интервью YouTube-каналу Detroit Free Press.

Ранее своим мнением об украинце поделился форвард Детройта Блэйк Гриффин.