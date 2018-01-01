Форвард Детройта: Мне импонирует баскетбол, который показывает Михайлюк
Блэйк Гриффин считает, что украинца ждет светлое будущее.
Форвард Детройта Блэйк Гриффин оценил перспективы украинца Святослава Михайлюка.
“Михайлюк и Томас намного улучшили свою игру. Мне импонирует баскетбол, который показывает Святослав.
Не знаю, получится ли у Михайлюка показать себе в нынешнем или следующем году, но в любом случае его ждет светлое будущее. Это же относится и к Кайри“, - цитирует Гриффина Detroit News.
Ранее Михайлюк рассказал о дедовщине в НБА.
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