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Форвард Детройта: Мне импонирует баскетбол, который показывает Михайлюк

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Блэйк Гриффин считает, что украинца ждет светлое будущее.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Форвард Детройта Блэйк Гриффин оценил перспективы украинца Святослава Михайлюка.

“Михайлюк и Томас намного улучшили свою игру. Мне импонирует баскетбол, который показывает Святослав.

Не знаю, получится ли у Михайлюка показать себе в нынешнем или следующем году, но в любом случае его ждет светлое будущее. Это же относится и к Кайри“, - цитирует Гриффина Detroit News.

Ранее Михайлюк рассказал о дедовщине в НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Святослав Михайлюк, Детройт, Блэйк Гриффин
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