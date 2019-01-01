Лень: Я с большим энтузиазмом начинаю новый сезон НБА

Украинский баскетболист рассказал, какой аспект игры он хочет улучшить.

Центровой Атланты Алексей Лень поделился своими ожиданиями от нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

“Я с большим энтузиазмом начинаю новый сезон. Я чувствую себя более комфортно. Я уже знаю свою роль и успел наладить коммуникацию с тренером. Он сказал мне делать то же, что и в прошлом сезоне, но с некоторыми дополнениями. Развитие моей игры похоже на строительные блоки, которые складываются в одну конструкцию.

В прошлом сезоне я работал над трехочковым броском. Я собираюсь улучшить этот аспект игры. Моя цель на сезон - достичь отметки 40% реализации трехочковых. Кроме того, я работаю над ведением мяча. Я хочу более комфортно ощущать себя по время дриблинга.

Я хочу стать еще более ярковыраженным “растягивающим“ пятым номером. Если ты умеешь бросать, то должен также хорошо контролировать мяч. Я хочу добавить в свой арсенал качественное ведение мяча“, - рассказал Лень.

Отметим, что регулярный чемпионат НБА стартует 22-го октября.

Ранее сообщалось, что Лень получил травму поясницы.