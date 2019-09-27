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Лень получил травму поясницы

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В ближайшие дни сотрудники медицинского штаба будут вести наблюдение за украинцем.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Украинский бигмен Атланты Хоукс Алексей Лень повредил поясницу. Кроме того, баскетболист испытывает дискомфорт в левом голеностопном суставе.

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Как сообщает официальный сайт Аталанты, в ближайшие 4-5 дней сотрудники медицинского штаба будут внимательно наблюдать за состоянием украинца. После этого будет определен его окончательный статус и готовность к тренировочному лагерю.

Ранее сообщалось, когда начнется новый сезон НБА.

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Теги: НБА, баскетбол, Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, NBA
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