Лень получил травму поясницы

В ближайшие дни сотрудники медицинского штаба будут вести наблюдение за украинцем.

Украинский бигмен Атланты Хоукс Алексей Лень повредил поясницу. Кроме того, баскетболист испытывает дискомфорт в левом голеностопном суставе.

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Как сообщает официальный сайт Аталанты, в ближайшие 4-5 дней сотрудники медицинского штаба будут внимательно наблюдать за состоянием украинца. После этого будет определен его окончательный статус и готовность к тренировочному лагерю.

Ранее сообщалось, когда начнется новый сезон НБА.