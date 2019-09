НБА хочет обязать команды называть стартовые пятерки за 30 минут до начала матча

НБА собирается обязать команды раньше называть стартовые пятерки, как сообщает в своем Twitter журналист Зак Лоу.

На данный момент действует правило, что тренера должны называть первую пятерку за 10 минут до начала игры, но национальная баскетбольная ассоциация хочет, чтоб это происходило за 30 минут до стартового свистка.

The league has also proposed a tweak requiring teams to announce their starting lineups at least 30 minutes before tip-off -- up from 10 minutes, per sources.