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НБА хочет обязать команды называть стартовые пятерки за 30 минут до начала матча

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Национальная баскетбольная ассоциация хочет ввести новые правила.
НБА
НБА
Getty Images

НБА собирается обязать команды раньше называть стартовые пятерки, как сообщает в своем Twitter журналист Зак Лоу.

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На данный момент действует правило, что тренера должны называть первую пятерку за 10 минут до начала игры, но национальная баскетбольная ассоциация хочет, чтоб это происходило за 30 минут до стартового свистка.

Изменение вступит в силу, если будет одобрено Советом управляющих лиги, заседание которого намечено на 20 сентября. 

Напомним, что сборная США установила антирекорд.

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Теги: НБА, баскетбол
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