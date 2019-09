Хьюстон продлил контракт с Гордоном

Атакующий защитник Эрик Гордон подписал новый контракт с Хьюстон Рокетс.

По обновленному контракту, который рассчитан на четыре года, баскетболист заработает 76 миллионов долларов за четыре года.

OFFICIAL: Rockets GM Daryl Morey today announced that the team has signed guard @TheofficialEG10 to a contract extension which runs through the 2023-24 season.



