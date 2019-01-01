Игрока НБА арестовали за нападение на свою девушку

Родион Куруц попытался задушить свою возлюбленную.

Форвард Бруклин Нетс Родион Куруц попал в неприятную ситуацию.

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Как сообщает Daily News, 23-летний латвийский баскетболист был задержан полицией Бруклина за нападение на свою девушку. Куруц поссорился со своей возлюбленной, нанес ей несколько ударов и попытался задушить. После этого он сказал девушке, что покончит с собой.

Позже Родиона освободили из-под ареста без залога. Заседание по делу назначено на октябрь.

Отметим, что Куруц попал в НБА в 2018-м году. В прошлом сезоне он сыграл 63 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 8,9 очка и совершая 3,9 подбора.

Ранее сообщалось, что экс-игрока Реала подозревают в распространении детской порнографии.