Голден Стэйт открыли новую домашнюю арену
В Сан-Франциско (Калифорния, США) состоялось торжественное открытие новой домашней арены именитого клуба НБА Голден Стэйт Уорриорз.
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На церемонии открытия арены под названием Chase Center присутствовали владельцы клуба Джо Лэйкоб и Питер Губер, которые перерезали ленточку. Отметим, что зал арены рассчитан на 18 тысяч зрителей, а также тут разместили самое большое табло в НБА.
Ribbon is cut & we are home.#DubNation || @ChaseCenter pic.twitter.com/qEVHc757q8— Golden State Warriors (@warriors) 3 сентября 2019 г.
Отметим, что новая арена находится в 18-ти километров от старой Oracle Arena, на которой клуб играл с 1971-го по 2019-й годы.
Напомним, что первый матч на новой арене Голден Стэйт проведет 24 октября против Лос-Анджелес Клипперс.
Ранее сообщалось, что английский Эвертон представил проект нового дорогостоящего стадиона.
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