Голден Стэйт открыли новую домашнюю арену

В Сан-Франциско (Калифорния, США) состоялось торжественное открытие новой домашней арены именитого клуба НБА Голден Стэйт Уорриорз.

На церемонии открытия арены под названием Chase Center присутствовали владельцы клуба Джо Лэйкоб и Питер Губер, которые перерезали ленточку. Отметим, что зал арены рассчитан на 18 тысяч зрителей, а также тут разместили самое большое табло в НБА.

Ribbon is cut & we are home.#DubNation || @ChaseCenter pic.twitter.com/qEVHc757q8