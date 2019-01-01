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Голден Стэйт открыли новую домашнюю арену

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В Сан-Франциско построили новую современную арену, на которой будет выступать Уорриорз.
Новая Арена Голден Стэйт Уорриорз
Новая Арена Голден Стэйт Уорриорз
twitter.com/ChaseCenter

В Сан-Франциско (Калифорния, США) состоялось торжественное открытие новой домашней арены именитого клуба НБА Голден Стэйт Уорриорз.

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На церемонии открытия арены под названием Chase Center присутствовали владельцы клуба Джо Лэйкоб и Питер Губер, которые перерезали ленточку. Отметим, что зал арены рассчитан на 18 тысяч зрителей, а также тут разместили самое большое табло в НБА. 

Отметим, что новая арена находится в 18-ти километров от старой Oracle Arena, на которой клуб играл с 1971-го по 2019-й годы.

Напомним, что первый матч на новой арене Голден Стэйт проведет 24 октября против Лос-Анджелес Клипперс.

Ранее сообщалось, что английский Эвертон представил проект нового дорогостоящего стадиона.

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Теги: баскетбол, НБА, Голден Стэйт Уорриорз, арена
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