Голден Стэйт открыли новую домашнюю арену

В Сан-Франциско построили новую современную арену, на которой будет выступать Уорриорз.

В Сан-Франциско (Калифорния, США) состоялось торжественное открытие новой домашней арены именитого клуба НБА Голден Стэйт Уорриорз.

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На церемонии открытия арены под названием Chase Center присутствовали владельцы клуба Джо Лэйкоб и Питер Губер, которые перерезали ленточку. Отметим, что зал арены рассчитан на 18 тысяч зрителей, а также тут разместили самое большое табло в НБА.

Отметим, что новая арена находится в 18-ти километров от старой Oracle Arena, на которой клуб играл с 1971-го по 2019-й годы.

Напомним, что первый матч на новой арене Голден Стэйт проведет 24 октября против Лос-Анджелес Клипперс.

Ранее сообщалось, что английский Эвертон представил проект нового дорогостоящего стадиона.