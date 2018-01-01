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Американского баскетболиста приговорили к тюремного заключению

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Себастьян Телфэйр проведет 3,5 года за решеткой из-за хранения оружия.
Себастьян Телфэйр
Себастьян Телфэйр
Getty Images

Известный в прошлом разыгрывающий Себастьян Телфэйр, выступающий в НБА за Портленд, Миннесоту и Оклахому, был приговорен к тюремному сроку.

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Как сообщает окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес, баскетболист проведет в тюрьме 3,5 года за хранение оружия. В доме Себастьяна обнаружили четыре пистолета, патроны и марихуану.

Отметим, что в 2008-м году Телфэйр получил условный срок за такое же нарушение, поэтому после повторения ситуации суд принял решение отправить спортсмена в тюрьму.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу совершил самоубийство в тюрьме.

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Теги: баскетбол, НБА, Себастьян Телфэйр, тюрьма, суд, наказание
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