НБА назвала дату начала нового сезона

Первый матч в новом сезоне проведет действующий чемпион лиги - Торонто.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила календарь на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпиона НБА стартует 22-го октября. В первый день пройдут два матча - Торонто, являющийся действующим чемпионом лиги, сыграет с Нью-Орлеан Пеликанс, а в Лос-Анджелесе пройдет противостояние двух команд города - Лейкерс и Клипперс.

23-го октября состоятся матчи Бостон - Филадельфия и Денвер - Портленд, 24-го октября - Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс и Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз, а 25-го октября состоятся поединки Даллас - Нью-Орлеан и Юта - Лейкерс.

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