Украинцу приходилось приносить пончики и ходить с розовым рюкзаком.

Атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк рассказал об особенностях дедовщины в клубах НБА.

“У каждого баскетболиста есть свой “дед“. Моим ветераном был Реджо Рондо. Я всегда приносил пончики, когда мы летели на выездные матчи. Если мой заказ не доставлял курьер, то нужно было ехать за пончиками самому. Потому что если не сделаешь этого - будет нехорошо. Что могли сделать? Могли машину попкорном засыпать. Но со мной такого не случалось.

Я все делал так, как нужно. Даже приходилось носить розовый рюкзак. Нас было трое: я, Вагнер и Бонга. Джавейл МакГи купил нам розовые рюкзаки и на каждый выезд мы должны были их носить. Это такой прикол у них был. А вообще тебе на телефон могут позвонить ночью и сказать, что кому-то нужно вода или чипсы“, - рассказал Михайлюк в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, Михайлюк дебютировал в НБА в сезоне-2018/19. Он начал год выступлениями за Лос-Анджелес Лейкерс, но в феврале перешел в Детройт.