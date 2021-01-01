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Младший брат Адетокумбо подписал контракт с Лейкерс - источник

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Костас Адетокумбо в прошлом сезон остался без игровой практики.
Костас Адетокумбо
Костас Адетокумбо
Getty Images

Форвард Костас Адетокумбо перейдет в Лос-Анджелес Лейкерс, сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что калифорнийский клуб забрал с рынка отказов Адетокумбо-младшего, который в прошлом сезоне не имел игровой практики в Даллас Маверикс и был отчислен.

Молодой грек сыграл за свой бывший клуб всего 11 минут.

Сообщается, что на баскетболиста также претендовал Торонто, но он все же сделал свой выбор в пользу Лейкерс.

Напомним, что брат Костаса Яннис Адетокумбо стал MVP прошлого сезона НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Лос-Анджелес Лейкерс, Костас Адетокумбо
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