Младший брат Адетокумбо подписал контракт с Лейкерс - источник
Костас Адетокумбо в прошлом сезон остался без игровой практики.
Форвард Костас Адетокумбо перейдет в Лос-Анджелес Лейкерс, сообщает The Athletic.
Источник утверждает, что калифорнийский клуб забрал с рынка отказов Адетокумбо-младшего, который в прошлом сезоне не имел игровой практики в Даллас Маверикс и был отчислен.
Молодой грек сыграл за свой бывший клуб всего 11 минут.
Сообщается, что на баскетболиста также претендовал Торонто, но он все же сделал свой выбор в пользу Лейкерс.
Напомним, что брат Костаса Яннис Адетокумбо стал MVP прошлого сезона НБА.
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