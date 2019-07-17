Уэстбрук перешел в Хьюстон
Крис Пол отправился в Оклахому.
Разыгрывающий защитник Оклахомы Расселл Уэстбрук стал игроком Хьюстона, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.
It's official, RT to welcome @russwest44 to Houston! pic.twitter.com/XwN9zn1Dhj— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 17, 2019
В качестве обмена в Оклахому перешел Крис Пол. Команда получила право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026. Кроме того, Тандер сможет выбирать игроков на драфтах 2021 и 2025 годов.
Ранее сообщалось, что Кавай Леонард подписал трехлетний контракт с Клипперс на 103 миллиона долларов.
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