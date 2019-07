Форвард Детройта Святослав Михайлюк во время матча Летней лиги с Бруклином отметился ярким эпизодом.

Михайлюк забросил трехочковый после шикарного кроссовера, после которого соперник был дезориентирован и едва не упал.

Svi took his ankles and then hit the 3 😱#NBASummer pic.twitter.com/cqmJlunNov