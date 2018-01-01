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Детройт с Михайлюком уступил в плей-офф Летней лиги

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Детройт уступил Бруклину и покинул турнир.
Детройт с Михайлюком уступил в плей-офф Летней лиги

Дейтройт уступил Бруклину со счетом 85:105 в первом раунде плей-офф Летней лиги НБА, которая проходит в Лас-Вегасе.

Украинец Святослав Михайлюк за 30 минут на паркете набрал 6 очков (2-12 с игры, 1-6 трехочковые), совершил 4 подбора и отдал 3 передачи, допустив 3 потери. Рейтинг "плюс-минус" составил -18.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс
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