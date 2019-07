Детройт с Михайлюком уступил в плей-офф Летней лиги

Дейтройт уступил Бруклину со счетом 85:105 в первом раунде плей-офф Летней лиги НБА, которая проходит в Лас-Вегасе.

Украинец Святослав Михайлюк за 30 минут на паркете набрал 6 очков (2-12 с игры, 1-6 трехочковые), совершил 4 подбора и отдал 3 передачи, допустив 3 потери. Рейтинг "плюс-минус" составил -18.

👀 SVI MYKHAILIUK LOSES THE DEFENDER ON THE CROSSOVER! 👀



📺: ESPN pic.twitter.com/jtTzEdtFsv