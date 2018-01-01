Леонард подписал трехлетний контракт с Клипперс на 103 миллиона долларов - источник

Третий сезон станет опцией игрока.

Бывший форвард Торонто Кавай Леонард подписал контракт с Лос-Анджелес Клипперс, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, звездный баскетболист договорился о двухлетнем соглашении, а третий сезон станет опцией игрока. Оклад Леонарда составит 103 миллиона долларов.

Таким образом, руководству Торонто не удалось убедить Леонарда остаться в клубе.

В прошлом сезоне игрок помог своему бывшему клубу впервые в истории выиграть чемпионство НБА и стал MVP финальной серии.