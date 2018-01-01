Переключиться на мобильную версию

Леонард подписал трехлетний контракт с Клипперс на 103 миллиона долларов - источник

Комментариев: 0
Третий сезон станет опцией игрока.
Кавай Леонард
Кавай Леонард
Getty Images

Бывший форвард Торонто Кавай Леонард подписал контракт с Лос-Анджелес Клипперс, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, звездный баскетболист договорился о двухлетнем соглашении, а третий сезон станет опцией игрока. Оклад Леонарда составит 103 миллиона долларов.

Таким образом, руководству Торонто не удалось убедить Леонарда остаться в клубе.

В прошлом сезоне игрок помог своему бывшему клубу впервые в истории выиграть чемпионство НБА и стал MVP финальной серии.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, NBA, Кавай Леонард
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь