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Михайлюк: Я горжусь тем, что меня называют "украинским ЛеБроном"

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Украинский баскетболист признался, что для него честь представлять родную страну в НБА.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Защитник Детройта Святослав Михайлюк рассказал о том, как изменилась его игра за год и прокомментировал сравнения с легендарным ЛеБроном Джеймсом.

Чувствую ли я себя комфортно во второй для себя Летней лиге? Да, конечно. Я отыграл один год в НБА, научился многим вещам, привык к расписанию, почувствовал физический стиль игры в НБА. У меня появилось намного больше уверенности. Я во многих аспектах стал чувствовать себя лучше.

Как я отношусь к прозвищу “Леброном из Черкасс“ или “украинский ЛеБрон“? Это многое значит для меня. ЛеБрон Джеймс - один из лучших игроков в мире. Я горжусь тем, что меня так называют. Но нам нужно концентрироваться на баскетболе и слушать указания наших тренеров.

Чувствую ли я давление из-за того, что представляю свою страну в НБА? Это не давление, а честь. Для меня многое значит быть здесь и представлять свою страну. Я буду стараться представлять ее настолько хорошо, насколько возможно.

Ранее сообщалось, что Михайлюк помог Детройту обыграть сборную Хорватии.

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Теги: баскетбол, Святослав Михайлюк, НБА, NBA, Детройт
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Источник: twitter.com

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