Дюрант сообщил свой игровой номер в Бруклине

Звездный форвард определился с номером, под которым будет выступать в новой команде.

Новый форвард Бруклин Нетс Кевин Дюрант выбрал игровой номер, под которым он будет выступать.

Звездный баскетболист решил начать новую страницу в своей профессиональной карьере и поэтому выбрал номер, под которым ранее не играл, - 7.

Во всех предыдущих командах Дюрант всегда играл под 35-м номер, поскольку, по его словам, именно такое количество человек повлияло на его судьбу.

Стоит сказать, что руководство Голден Стэйт Уорриорз решило вывести из обращение 35-й номер, под которым Дюран отыграл три года.

Ранее сообщалось, что игрок Индианы завершил карьеру в НБА, чтобы посвятить себя Свидетелям Иеговы.