Дюрант сообщил свой игровой номер в Бруклине
Звездный форвард определился с номером, под которым будет выступать в новой команде.
Новый форвард Бруклин Нетс Кевин Дюрант выбрал игровой номер, под которым он будет выступать.
Звездный баскетболист решил начать новую страницу в своей профессиональной карьере и поэтому выбрал номер, под которым ранее не играл, - 7.
.@35Ventures pic.twitter.com/LKR00FOnys— Kevin Durant (@KDTrey5) 7 июля 2019 г.
Во всех предыдущих командах Дюрант всегда играл под 35-м номер, поскольку, по его словам, именно такое количество человек повлияло на его судьбу.
Стоит сказать, что руководство Голден Стэйт Уорриорз решило вывести из обращение 35-й номер, под которым Дюран отыграл три года.
Ранее сообщалось, что игрок Индианы завершил карьеру в НБА, чтобы посвятить себя Свидетелям Иеговы.
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