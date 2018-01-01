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Уокер официально перешел в Бостон

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Контракт игрока рассчитан на четыре года.
Кемба Уокер
Кемба Уокер
Getty Images

Разыгрывающий Шарлотт Хорнетс Кемба Уокер стал игроком Бостон Селтикс. Об этом сообщает пресс-служба "зеленых".

Контракт 29-летнего Уокера рассчитан на четыре сезона. За это время разыгрывающий заработает 141 миллион долларов.

В рамках сделки "сайн-энд-трэйд" в Шарлотт последовал защитник Терри Розир. Также клубы обменялись правом выбора во втором раунде драфта.

В прошедшем сезоне НБА Уокер в составе Хорнетс провел 82 матча и в среднем за матч набирал 25,6 очка, 4,4 подбора и 5,9 результативные передачи.

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Теги: Кемба Уокер, НБА, Бостон Селтикс, Шарлотт Хорнетс
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