Уокер официально перешел в Бостон

Контракт игрока рассчитан на четыре года.

Разыгрывающий Шарлотт Хорнетс Кемба Уокер стал игроком Бостон Селтикс. Об этом сообщает пресс-служба "зеленых".

Контракт 29-летнего Уокера рассчитан на четыре сезона. За это время разыгрывающий заработает 141 миллион долларов.

В рамках сделки "сайн-энд-трэйд" в Шарлотт последовал защитник Терри Розир. Также клубы обменялись правом выбора во втором раунде драфта.

В прошедшем сезоне НБА Уокер в составе Хорнетс провел 82 матча и в среднем за матч набирал 25,6 очка, 4,4 подбора и 5,9 результативные передачи.