ДеМаркус Казинс перейдет в Лейкерс
Звездный центровой подпишет однолетний контракт.
Центровой Голден Стэйт Демаркус Казинс на правах свободного агента продолжит карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс.
Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, игрок договорился с "озерными" о подписании однолетнего контракта.
Интерес к услугам Казинса проявляли также в Майами Хит, но ряд игроков Лейкерс, в том числе его бывший напарник по Новому Орлеану Энтони Дэвис, сумели убедить его перебраться в Лейкерс.
В сезоне 2018/19 Казинс провел 30 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 передачи. В составе Голден Стэйт Казинс дошел до финала НБА.
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