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ДеМаркус Казинс перейдет в Лейкерс

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Звездный центровой подпишет однолетний контракт.
ДеМаркус Казинс перейдет в Лейкерс

Центровой Голден Стэйт Демаркус Казинс на правах свободного агента продолжит карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс.

Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, игрок договорился с "озерными" о подписании однолетнего контракта.

Интерес к услугам Казинса проявляли также в Майами Хит, но ряд игроков Лейкерс, в том числе его бывший напарник по  Новому Орлеану Энтони Дэвис, сумели убедить его перебраться в Лейкерс.

В сезоне 2018/19 Казинс провел 30 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 передачи. В составе Голден Стэйт Казинс дошел до финала НБА.

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Теги: Демаркус Казинс, НБА
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