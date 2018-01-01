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Оклахома обменяет в Клипперс Джорджа

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Пол Джордж усилит Клипперс в новом сезоне.
Пол Джордж
Пол Джордж
Getty Images

Оклахома-Сити и Клипперс согласовали обмен Пола Джорджа, который в новом сезоне усилит клуб из Лос-Анджелеса.

Об этом сообщил обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски.

"Оклахома-Сити обменяет Пола Джорджа в Лос-Анджелес Клипперс на рекордное число драфт-пиков", - написал Войнаровски в Twitter.

Тандер по условиям обмена получат Шэя Гилджес-Александера, Данило Галлинари, четыре незащищенных пика 1-го раунда, один защищенный пик 1-го раунда, а также возможность дважды обменяться своими пиками.

Ранее Клипперс договорился о подписании контракта с Каваем Леонардом.

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Теги: Пол Джордж, Оклахома-Сити Тандер, Лос-Анджелес Клипперс, НБА
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