Оклахома обменяет в Клипперс Джорджа

Пол Джордж усилит Клипперс в новом сезоне.

Оклахома-Сити и Клипперс согласовали обмен Пола Джорджа, который в новом сезоне усилит клуб из Лос-Анджелеса.

Об этом сообщил обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски.

"Оклахома-Сити обменяет Пола Джорджа в Лос-Анджелес Клипперс на рекордное число драфт-пиков", - написал Войнаровски в Twitter.

Тандер по условиям обмена получат Шэя Гилджес-Александера, Данило Галлинари, четыре незащищенных пика 1-го раунда, один защищенный пик 1-го раунда, а также возможность дважды обменяться своими пиками.

Ранее Клипперс договорился о подписании контракта с Каваем Леонардом.