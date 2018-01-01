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Леонард договорился о контракте с Клипперс

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Кавай Леонард согласился на сделку с Клипперс.
Кавай Леонард
Кавай Леонард
Getty Images

Бывший форвард Рэпторс Кавай Леонард в статусе свободного агента договорился о подписании контракта с Лос-Анджелес Клипперс, сообщает The Athletic.

"Кавай Леонард согласился на сделку с Клипперс, положив конец своему длительному ожиданию в статусе свободного агента", - говорится в сообщении.

Руководство Рэпторс не смогло убедить Леонарда остаться в Торонто после одного проведенного сезона в клубе.

В прошлом сезоне, игрок помог команде впервые в своей истории выиграть НБА и стал MVP финальной серии.

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Теги: Кавай Леонард, Торонто Рэпторс, Лос-Анджелес Клипперс, НБА
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