Леонард договорился о контракте с Клипперс

Кавай Леонард согласился на сделку с Клипперс.

Бывший форвард Рэпторс Кавай Леонард в статусе свободного агента договорился о подписании контракта с Лос-Анджелес Клипперс, сообщает The Athletic.

"Кавай Леонард согласился на сделку с Клипперс, положив конец своему длительному ожиданию в статусе свободного агента", - говорится в сообщении.

Руководство Рэпторс не смогло убедить Леонарда остаться в Торонто после одного проведенного сезона в клубе.

В прошлом сезоне, игрок помог команде впервые в своей истории выиграть НБА и стал MVP финальной серии.