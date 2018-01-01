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Михайлюк помог Детройту обыграть сборную Хорватии

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В Лас-Вегасе стартовала Летняя лига НБА.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
nba.com/pistons

Украинский свингмен Святослав Михайлюк принял участие в матче Летней лиги НБА в составе Детройта.

Команда обыграла сборную Хорватии со счетом 96:80. Украинец начал матч со старта и за 30 минут, проведенных на площадке, набрал 17 очков, сделал 1 подбор, совершил 5 передач, 1 блок-шот и 6 потерь.

Ранее сообщалось, что Михайлюк примет участие в Летней лиге НБА.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, НБА, Летняя лига НБА
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