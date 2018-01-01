Михайлюк помог Детройту обыграть сборную Хорватии
В Лас-Вегасе стартовала Летняя лига НБА.
Украинский свингмен Святослав Михайлюк принял участие в матче Летней лиги НБА в составе Детройта.
Команда обыграла сборную Хорватии со счетом 96:80. Украинец начал матч со старта и за 30 минут, проведенных на площадке, набрал 17 очков, сделал 1 подбор, совершил 5 передач, 1 блок-шот и 6 потерь.
Svi drives. Svi dishes.— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 5 июля 2019 г.
Donta Hall JAMS. #PistonsNow powered by @RocketFiber pic.twitter.com/E8mkGH7WjA
Ранее сообщалось, что Михайлюк примет участие в Летней лиге НБА.
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