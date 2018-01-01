Переключиться на мобильную версию

Михайлюк: Я должен выходить на площадку, играть и получать удовольствие

Комментариев: 0
Украинец отметил, что сейчас ему нужно заслужить место в составе.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Атакующий Детройт Пистонс Святослав Михайлюк высказался о своих целях на предстоящий сезон и отметил, что попытается пробиться в ротацию Детройта.

“Нужно тяжело работать. Я готовился к НБА после завершения сезона в колледже. Я усердно трудился и не думал о происходящем на площадке, а просто играл.

Читай также: Михайлюк: В Детройте меня приняли хорошо

Я постараюсь сделать столько, сколько смогу. Я постараюсь быть хорошим товарищем по команде, но главной целью является победа в максимально возможном количестве матчей.

После сезона новичка, я определенно должен заработать место в ротации, получить приличное игровое время. С другой стороны, я просто должен выходить на площадку, играть и получать удовольствие“, - приводит слова Михайлюка basket.com.ua.

Отметим, что сезон-2019/20 будет вторым в карьере Михайлюка, который он проведет в НБА. До перехода в Детройт украинец выступал за Лос-Анджелес Лейкерс.

Ранее сообщалось, что украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Иссуф Санон примут участие в Летней лиге НБА.

Поделись:
Теги: Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, баскетбол, НБА, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: basket.com.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь