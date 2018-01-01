Михайлюк: Я должен выходить на площадку, играть и получать удовольствие

Украинец отметил, что сейчас ему нужно заслужить место в составе.

Атакующий Детройт Пистонс Святослав Михайлюк высказался о своих целях на предстоящий сезон и отметил, что попытается пробиться в ротацию Детройта.

“Нужно тяжело работать. Я готовился к НБА после завершения сезона в колледже. Я усердно трудился и не думал о происходящем на площадке, а просто играл.

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Я постараюсь сделать столько, сколько смогу. Я постараюсь быть хорошим товарищем по команде, но главной целью является победа в максимально возможном количестве матчей.

После сезона новичка, я определенно должен заработать место в ротации, получить приличное игровое время. С другой стороны, я просто должен выходить на площадку, играть и получать удовольствие“, - приводит слова Михайлюка basket.com.ua.

Отметим, что сезон-2019/20 будет вторым в карьере Михайлюка, который он проведет в НБА. До перехода в Детройт украинец выступал за Лос-Анджелес Лейкерс.

Ранее сообщалось, что украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Иссуф Санон примут участие в Летней лиге НБА.