Михайлюк сыграет в Летней лиге НБА

В Летней лиге НБА также примет участие еще один украинский баскетболист Иссуф Санон.

В пятницу, 5-го июля, в Лас-Вегасе (США) стартует Летняя лига Национальной баскетбольной ассоциации. Участие в турнире примут украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Иссуф Санон.

В заявку Детройт Пистонс на участие в соревнованиях попал 22-летний Михайлюк. Команда украинца 5-го июля проведет матч против сборной Хорватии и Святослав имеет все шансы выйти на паркет.

Еще один украинец, 19-летний Санон, готовится к турниру в составе Вашингтона, который проведет свой первый матч в субботу, 6-го июля, против команды Нью-Орлеана.

Ранее Святослав Михайлюк отмечал, что его хорошо приняли в Детройте.