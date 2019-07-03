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Михайлюк сыграет в Летней лиге НБА

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В Летней лиге НБА также примет участие еще один украинский баскетболист Иссуф Санон.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

В пятницу, 5-го июля, в Лас-Вегасе (США) стартует Летняя лига Национальной баскетбольной ассоциации. Участие в турнире примут украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Иссуф Санон.

В заявку Детройт Пистонс на участие в соревнованиях попал 22-летний Михайлюк. Команда украинца 5-го июля проведет матч против сборной Хорватии и Святослав имеет все шансы выйти на паркет.

Еще один украинец, 19-летний Санон, готовится к турниру в составе Вашингтона, который проведет свой первый матч в субботу, 6-го июля, против команды Нью-Орлеана.

Ранее Святослав Михайлюк отмечал, что его хорошо приняли в Детройте.

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Теги: баскетбол, Летняя лига НБА, Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, Иссуф Санон, Вашингтон
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klabster    03.07.2019, 13:17
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