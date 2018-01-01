Батлер перейдет в Майами Хит - ESPN
Команда обменяла несколько игроков в рамках четырехсторонней сделки с целью подписать американца.
Майами Хит обменял несколько игроков с целью освободить место в зарплатной ведомости для защитника Филадельфии Сиксерс Джимми Батлера, сообщает ESPN.
Отмечается, что центровой Хассан Уайтсайд перейдет в Портленд Трэйл Блэйзерс, а форвард Джош Ричардсон присоединится к Филадельфии.
Издание утверждает, что Батлер подпишет с Майами контракт сроком на четыре года. Его оклад составит около 142 миллионов долларов.
Напомним, 29-летний баскетболист перебрался в филадельфийский клуб из Миннесоты Тимбервулвз в результате обмена.
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