Батлер перейдет в Майами Хит - ESPN

Команда обменяла несколько игроков в рамках четырехсторонней сделки с целью подписать американца.

Майами Хит обменял несколько игроков с целью освободить место в зарплатной ведомости для защитника Филадельфии Сиксерс Джимми Батлера, сообщает ESPN.

Отмечается, что центровой Хассан Уайтсайд перейдет в Портленд Трэйл Блэйзерс, а форвард Джош Ричардсон присоединится к Филадельфии.

Издание утверждает, что Батлер подпишет с Майами контракт сроком на четыре года. Его оклад составит около 142 миллионов долларов.

Напомним, 29-летний баскетболист перебрался в филадельфийский клуб из Миннесоты Тимбервулвз в результате обмена.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант в новом сезоне НБА будет выступать за Бруклин Нетс.