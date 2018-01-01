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Томпсон заработает 190 миллионов по новому контракту с Голден Стэйт

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Голден Стэйт договорился о подписании нового контракта с Клэем Томпсоном.
Клэй Томпсон
Клэй Томпсон
Getty Images

Атакующий защитник Голден Стэйт Уорриорз Клэй Томпсон достигнул договоренности с клубом о новом контракте.

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По информации The New York Times, 29-летний баскетболист заключит пятилетнее соглашение с клубом, по которому получит 190 миллионов долларов. Стоит сказать, что Томпсон всю профессиональную карьеру провел в Голден Стэйт, трижды выиграв титул чемпиона НБА.

В прошлом сезоне он провел 78 матчей в регулярном чемпионате, где в среднем набирал 21,5 очка, делал 3,8 подбора и совершал 2,4 передачи.

В шестом матче финальной серии плей-офф Томпсон получил разрыв крестообразных связок колена и из-за травмы пропустит большую часть следующего сезона.

Ранее сообщалось, что звезда Голден Стэйт Кевин Дюрант отказался подписывать контракт с клубом и перейдет в Бруклин Нетс.

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Теги: Клэй Томпсон, Голден Стэйт Уорриорз, баскетбол, НБА, контракт, NBA
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