Ирвинг проведет переговоры с Бруклином

Нетс планируют подписать с защитником контракт на 141 млн долларов.

Защитник Кайри Ирвинг может продолжить карьеру в Бруклин Нетс. Об этом сообщает ESPN.

Переговоры Ирвинга с Бруклином о контракте должны начаться 1 июля, когда игрок получит статус неограниченно свободного агента.

Источник утверждает, что 27-летний защитник встретится с представителями клуба в Нью-Йорке. Сообщается, что Ирвинг подпишет 4-летнее соглашение на 141 млн долларов.

Напомним, Ирвинг является свободным агентом, до этого он выступал за Бостон Селтикс. В минувшем сезоне он набирал по 23,8 очка, совершал по 5 подборов и отдавал по 6,9 передачи.

Ранее сообщалось, что Ирвинг попал во вторую лучшую пятерку сезона НБА.