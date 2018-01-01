Ирвинг проведет переговоры с Бруклином
Нетс планируют подписать с защитником контракт на 141 млн долларов.
Защитник Кайри Ирвинг может продолжить карьеру в Бруклин Нетс. Об этом сообщает ESPN.
Переговоры Ирвинга с Бруклином о контракте должны начаться 1 июля, когда игрок получит статус неограниченно свободного агента.
Источник утверждает, что 27-летний защитник встретится с представителями клуба в Нью-Йорке. Сообщается, что Ирвинг подпишет 4-летнее соглашение на 141 млн долларов.
Напомним, Ирвинг является свободным агентом, до этого он выступал за Бостон Селтикс. В минувшем сезоне он набирал по 23,8 очка, совершал по 5 подборов и отдавал по 6,9 передачи.
Ранее сообщалось, что Ирвинг попал во вторую лучшую пятерку сезона НБА.
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