В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона в НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги минувшего сезона и на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе вручила индивидуальные награды.

Защитник Далласа Лука Дончич признан новичком года в НБА. Словенец в первом сезоне набирал в среднем 21,2 очка, 7,8 подбора и 6 передач и реализовал 42,7% с игры и 32,7% из-за дуги. Дончич - второй европеец, который заслужил приз “лучшему новичку года“. Этой награды удостаивался также испанский центровой Пау Газоль в 2002-м.

Лука Дончич Getty Images

Форвард Торонто Паскаль Сиакам признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА. Камерунец набирал в среднем 7,3 очка и 4,5 подбора в сезоне-2017/18. В сезоне-2018/19 он повысил эти показатели до 16,9 очка, 6,9 подбора и 3,1 передачи. Сиакам помог Рэпторс стать чемпионами в этом году.

Паскаль Сиакам Getty Images

Разыгрывающий Юты Майк Конли получил сразу две награды: приз имени Тваймена-Стоукса, который вручается лучшему одноклубнику, и приз за спортивное поведение, которым награждается игрок, символизирующий понятие “fair play“.

Майк Конли Getty Images

Защитник Лу Уильямс признан лучшим “шестым игроком“ НБА. Средние показатели Уильямса в прошедшем сезоне - 20,0 очка, 5,4 передачи и 3,0 подбора.

Лу Уильямс Getty Images

Майк Буденхольцер из Милуоки получил приз лучшему тренеру НБА. Буденхольцер возгласил Бакс прошлым летом. Несмотря на то, что в составе произошли минимальные изменения, он превратил команду, которая выиграла 44 матча в сезоне-2018, в победителя регулярного чемпионата. Милуоки выиграл 60 матчей за сезон и дошел до финала Восточной конференции.

Майк Буденхольцер Getty Images

Центровой Юты Руди Гобер получил приз лучшему защищающемуся игроку сезона. Гобер проводил на площадке 32 минуты и набирал 15,9 очка, 12,9 подбора, 2,0 передачи, 2,3 блока и 1,2 перехвата.

Руди Гобер Getty Images

Генеральный менеджер Милуоки Джон Хорст был признан лучшим менеджером НБА.

Напомним, во время торжественной церемонии был назван MVP сезона в НБА.