Итоги сезона в НБА: Дончич - новичок года, Сиакам стал самым прогрессирующим игроком
Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги минувшего сезона и на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе вручила индивидуальные награды.
Защитник Далласа Лука Дончич признан новичком года в НБА. Словенец в первом сезоне набирал в среднем 21,2 очка, 7,8 подбора и 6 передач и реализовал 42,7% с игры и 32,7% из-за дуги. Дончич - второй европеец, который заслужил приз “лучшему новичку года“. Этой награды удостаивался также испанский центровой Пау Газоль в 2002-м.
Форвард Торонто Паскаль Сиакам признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА. Камерунец набирал в среднем 7,3 очка и 4,5 подбора в сезоне-2017/18. В сезоне-2018/19 он повысил эти показатели до 16,9 очка, 6,9 подбора и 3,1 передачи. Сиакам помог Рэпторс стать чемпионами в этом году.
Разыгрывающий Юты Майк Конли получил сразу две награды: приз имени Тваймена-Стоукса, который вручается лучшему одноклубнику, и приз за спортивное поведение, которым награждается игрок, символизирующий понятие “fair play“.
Защитник Лу Уильямс признан лучшим “шестым игроком“ НБА. Средние показатели Уильямса в прошедшем сезоне - 20,0 очка, 5,4 передачи и 3,0 подбора.
Майк Буденхольцер из Милуоки получил приз лучшему тренеру НБА. Буденхольцер возгласил Бакс прошлым летом. Несмотря на то, что в составе произошли минимальные изменения, он превратил команду, которая выиграла 44 матча в сезоне-2018, в победителя регулярного чемпионата. Милуоки выиграл 60 матчей за сезон и дошел до финала Восточной конференции.
Центровой Юты Руди Гобер получил приз лучшему защищающемуся игроку сезона. Гобер проводил на площадке 32 минуты и набирал 15,9 очка, 12,9 подбора, 2,0 передачи, 2,3 блока и 1,2 перехвата.
Генеральный менеджер Милуоки Джон Хорст был признан лучшим менеджером НБА.
Напомним, во время торжественной церемонии был назван MVP сезона в НБА.
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