Центровой Милуоки помог своей команде одержать множество побед в минувшем сезоне.

Центровой Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.

Торжественная церемония вручения индивидуальных наград прошла в Лос-Анджелесе (США).

В борьбе за награду Адетокунбо опередил Пола Джорджа (Оклахома-Сити) и Джеймса Хардена (Хьюстон).

Стоит сказать, что Адетокунбо помог своей команде одержать больше всех побед в сезоне. Его средние показатели за сезон - 27.7 очка, 12.5 подбора, 5.9 передачи, 1.3 перехвата и 1.5 блока.

Яннис Адетокунбо Getty Images

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