Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Центровой Милуоки помог своей команде одержать множество побед в минувшем сезоне.
Центровой Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Торжественная церемония вручения индивидуальных наград прошла в Лос-Анджелесе (США).
В борьбе за награду Адетокунбо опередил Пола Джорджа (Оклахома-Сити) и Джеймса Хардена (Хьюстон).
The 2018-19 #KiaMVP is… @Giannis_An34! #NBAAwards pic.twitter.com/kcJNji3dl8— NBA (@NBA) 25 июня 2019 г.
Стоит сказать, что Адетокунбо помог своей команде одержать больше всех побед в сезоне. Его средние показатели за сезон - 27.7 очка, 12.5 подбора, 5.9 передачи, 1.3 перехвата и 1.5 блока.
Вашему вниманию победители в других номинациях.
Полная версия правил