Вашему вниманию результаты первого раунда драфта.

В ночь с 20 на 21 июня в Нью-Йорке состоялся драфт Национальной баскетбольной ассоциации.

Под первым номером Нью-Орлеан Пеликанс выбрали 19-летнего форварда Зайона Уильямсона, который признан лучшим игроком Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Мемфис Гриззилс под вторым номером забрали 19-летнего разыгрывающего Джа Моранта. Тройку замкнул 19-летний форвард Ар Джей Баррет, который теперь будет представлять Нью-Йорк Никс.

Порядок выбора в 1-м раунде драфта:

1. Новый Орлеан - Зайон Уильямсон (201 см, 18 лет), форвард, Дьюк

2. Мемфис - Джа Морэнт (191, 19 лет), разыгрывающий, Мюррэй Стэйт

3. Нью-Йорк - Ар Джей Барретт (201, 19 лет), форвард, Дьюк

4. Лейкерс (пик отправлен в Новый Орлеан, отправлен в Атланту) - Деандре Хантер (201, 21 год), форвард, Вирджиния

5. Кливленд - Дариус Гарлэнд (188 см, 19 лет), разыгрывающий, Вандербилд

6. Финикс (отправлен в Миннесоту) - Джарретт Калвер (201 см, 20 лет), форвард, Тексас Тек

7. Чикаго - Коби Уайт (196 см, 19 лет), разыгрывающий, Северная Каролина

8. Атланта (отправлен в Новый Орлеан) - Джексон Хэйс (211, 19 лет), мощный форвард, Техас

9. Вашингтон - Руи Хачимура (203 см, 21 год), форвард, Гонзага

10. Атланта - Кэм Рэддиш (203 см, 19 лет), форвард, Дьюк

11. Миннесота (отправлен в Финикс) - Кэмерон Джонсон (206 см, 23 года), форвард, Северная Каролина

12. Шарлотт - Пи Джей Вашингтон (201, 20 лет), форвард, Кентукки

13. Майами - Тайлер Хирро (196 см, 19 лет), защитник, Кентукки

14. Бостон - Ромео Лэнгфорд (198 см, 19 лет), защитник, Индиана

15. Детройт - Секу Думбуя (206 см, 18 лет), форвард, Лимож

16. Орландо - Чума Окики (203 см, 20 лет), форвард, Оберн

17. Бруклин (отправлен в Атланту, отправлен в Новый Орлеан) - Никил Александр-Уокер (196 см, 20 лет), защитник, Вирджиниа Тек

18. Индиана - Гога Битадзе (212 см, 19 лет), форвард, Будучность

19. Сан-Антонио - Лука Шаманич (208 см, 19 лет), форвард, Олимпия

20. Бостон (отправлен в Филадельфию) - Маттиз Тайбл (196 см, 22 года), защитник, Вашингтон

21. Оклахома-Сити (отправлен в Мемфис) - Брэндон Кларк (203 см, 22 года), форвард, Гонзага

22. Бостон - Грант Уильямс (201 см, 20 лет), форвард, Теннесси

23. Юта (отправлен в Мемфис, отправлен в Оклахому) - Дариус Бэйзли (206 см, 19 лет), форвард, тренировался самостоятельно

24. Филадельфия (отправлен в Бостон, отправлен в Финикс) - Тай Джером (196 см, 21 год), разыгрывающий, Вирджиния

25. Портленд - Нассир Литл (201 cм, 19 лет), легкий форвард, Северная Каролина

26. Кливленд - Дилан Уиндлер (203 см, 22 года), форвард, Белмонт

27. Бруклин (отправлен в Клипперс) - Мфионду Кабенгеле (208 см, 21 год), форвард, Флорида Стэйт

28. Голден Стэйт - Джордан Пул (196 см, 20 лет), защитник, Мичиган

29. Торонто (отправлен в Сан-Антонио) - Келдон Джонсон (198 см, 19 лет), Кентукки

30. Милуоки (отправлен в Детройт, отправлен в Кливленд) - Кевин Портер (198 см, 19 лет), защитник, Южная Калифорния

Драфт НБА 2019 Getty Images

Напомним, в сезоне-2018/19 чемпионом НБА стал Торонто.