Драфт НБА: Под первым номером выбрали Уильямсона, Морэнт пополнил состав Мэмфиса
В ночь с 20 на 21 июня в Нью-Йорке состоялся драфт Национальной баскетбольной ассоциации.
Под первым номером Нью-Орлеан Пеликанс выбрали 19-летнего форварда Зайона Уильямсона, который признан лучшим игроком Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Мемфис Гриззилс под вторым номером забрали 19-летнего разыгрывающего Джа Моранта. Тройку замкнул 19-летний форвард Ар Джей Баррет, который теперь будет представлять Нью-Йорк Никс.
Порядок выбора в 1-м раунде драфта:
1. Новый Орлеан - Зайон Уильямсон (201 см, 18 лет), форвард, Дьюк
2. Мемфис - Джа Морэнт (191, 19 лет), разыгрывающий, Мюррэй Стэйт
3. Нью-Йорк - Ар Джей Барретт (201, 19 лет), форвард, Дьюк
4. Лейкерс (пик отправлен в Новый Орлеан, отправлен в Атланту) - Деандре Хантер (201, 21 год), форвард, Вирджиния
5. Кливленд - Дариус Гарлэнд (188 см, 19 лет), разыгрывающий, Вандербилд
6. Финикс (отправлен в Миннесоту) - Джарретт Калвер (201 см, 20 лет), форвард, Тексас Тек
7. Чикаго - Коби Уайт (196 см, 19 лет), разыгрывающий, Северная Каролина
8. Атланта (отправлен в Новый Орлеан) - Джексон Хэйс (211, 19 лет), мощный форвард, Техас
9. Вашингтон - Руи Хачимура (203 см, 21 год), форвард, Гонзага
10. Атланта - Кэм Рэддиш (203 см, 19 лет), форвард, Дьюк
11. Миннесота (отправлен в Финикс) - Кэмерон Джонсон (206 см, 23 года), форвард, Северная Каролина
12. Шарлотт - Пи Джей Вашингтон (201, 20 лет), форвард, Кентукки
13. Майами - Тайлер Хирро (196 см, 19 лет), защитник, Кентукки
14. Бостон - Ромео Лэнгфорд (198 см, 19 лет), защитник, Индиана
15. Детройт - Секу Думбуя (206 см, 18 лет), форвард, Лимож
16. Орландо - Чума Окики (203 см, 20 лет), форвард, Оберн
17. Бруклин (отправлен в Атланту, отправлен в Новый Орлеан) - Никил Александр-Уокер (196 см, 20 лет), защитник, Вирджиниа Тек
18. Индиана - Гога Битадзе (212 см, 19 лет), форвард, Будучность
19. Сан-Антонио - Лука Шаманич (208 см, 19 лет), форвард, Олимпия
20. Бостон (отправлен в Филадельфию) - Маттиз Тайбл (196 см, 22 года), защитник, Вашингтон
21. Оклахома-Сити (отправлен в Мемфис) - Брэндон Кларк (203 см, 22 года), форвард, Гонзага
22. Бостон - Грант Уильямс (201 см, 20 лет), форвард, Теннесси
23. Юта (отправлен в Мемфис, отправлен в Оклахому) - Дариус Бэйзли (206 см, 19 лет), форвард, тренировался самостоятельно
24. Филадельфия (отправлен в Бостон, отправлен в Финикс) - Тай Джером (196 см, 21 год), разыгрывающий, Вирджиния
25. Портленд - Нассир Литл (201 cм, 19 лет), легкий форвард, Северная Каролина
26. Кливленд - Дилан Уиндлер (203 см, 22 года), форвард, Белмонт
27. Бруклин (отправлен в Клипперс) - Мфионду Кабенгеле (208 см, 21 год), форвард, Флорида Стэйт
28. Голден Стэйт - Джордан Пул (196 см, 20 лет), защитник, Мичиган
29. Торонто (отправлен в Сан-Антонио) - Келдон Джонсон (198 см, 19 лет), Кентукки
30. Милуоки (отправлен в Детройт, отправлен в Кливленд) - Кевин Портер (198 см, 19 лет), защитник, Южная Калифорния
Напомним, в сезоне-2018/19 чемпионом НБА стал Торонто.
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