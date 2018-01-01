Разыгрывающий Хьюстона попросил обменять его из-за конфликта с Харденом

Баскетболисты на протяжении нескольких месяцев не общались между собой.

Разыгрывающий Хьюстон Рокетс Крис Пол обратился к руководству клуба с просьбой обменять его.

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По информации Yahoo Sports, баскетболист хочет покинуть команду из-за конфликта с ее лидером Джеймсом Харденом. Несколько месяцев спортсмены не общались между собой, что негативно сказывалось на атмосфере в команде.

Источник сообщает, что Харден после вылета Хьюстона из плей-офф поставил клубу ультиматум, призвав руководство сделать выбор между ним и Полом. Отмечается, что Крис пытался поговорить с Джеймсом и уладить конфликт, но ничего не получилось.

Ранее сообщалось, что Лейкерс и Нью-Орлеан договорились об обмене Энтони Дэвиса.