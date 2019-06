На чемпионском параде Торонто произошла стрельба

Во время двухмиллионного парада в честь победы Торонто Рэпторс в НБА произошла стрельба, сообщает CNN.

Как минимум два человека получили ранения, но их жизни ничего не угрожает. Кроме того, многие участники парада разбежались в поисках безопасного укрытия и устроили давку.

Shots fired at Nathan Phillips Square.

Полиция Торонто сообщила о задержании двух вооруженных людей. Также были изъяты две единицы огнестрельного оружия.

SHOOTING:

Nathan Phillip's Square

-Reports of woman shot

-People running from area

-Police/EMS are on scene

-Unknown what the injuries are#GO112676

^dh