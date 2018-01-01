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Лейкерс и Нью-Орлеан договорились об обмене Энтони Дэвиса

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В обратном направлении в Луизиану отправится группа игроков.
Лейкерс и Нью-Орлеан договорились об обмене Энтони Дэвиса

Форвард Нью-Орлеана Энтони Дэвис в ближайшее время станет игроком Лейкерс, сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Согласно источнику, за 26-летнего баскетболиста Пеликанс получат форварда Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла и Джоша Харта, а также три будущих пика первого раунда, включая 4-й выбор на предстоящем драфте, которой пройдет 24 июня.

Текущий контракт 26-летнего Дэвиса истекает в 2020 году.

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