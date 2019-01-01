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Уорриорз на решающую четверть финала вышли составом, который ни разу не играл вместе

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Эти игроки ни разу не выходили на паркет вместе за все 104 игры прошедшего сезона.
Голден Стэйт Уорриорз / Getty Images
Голден Стэйт Уорриорз / Getty Images

Голден Стэйт Уорриорз вышли на четвертую четверть 6-го поединка финальной серии НБА против Торонто Рэпторс коллективом, который ни единого разу не играл вместе в завершившемся розыгрыше.

Решающий отрезок игры начался при счете 88:86 в пользу калифорнийского клуба. За команду из Окленда вышли играть Куинн Кук, Шон Ливингстон, Юнас Жеребко, Дрэймонд Грин и Демаркус Казинс.

Данные баскетболисты ни разу не появлялись на паркете вместе за 104 поединка прошедшего розыгрыша.

Напомним, ранее в рамках серии травмировались главные звезды Уорриорз Кевин Дюрэнт и Клэй Томпсон, а Стефен Карри играл после заболевания малярией.

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