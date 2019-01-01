Уорриорз на решающую четверть финала вышли составом, который ни разу не играл вместе
Эти игроки ни разу не выходили на паркет вместе за все 104 игры прошедшего сезона.
Голден Стэйт Уорриорз вышли на четвертую четверть 6-го поединка финальной серии НБА против Торонто Рэпторс коллективом, который ни единого разу не играл вместе в завершившемся розыгрыше.
Решающий отрезок игры начался при счете 88:86 в пользу калифорнийского клуба. За команду из Окленда вышли играть Куинн Кук, Шон Ливингстон, Юнас Жеребко, Дрэймонд Грин и Демаркус Казинс.
Данные баскетболисты ни разу не появлялись на паркете вместе за 104 поединка прошедшего розыгрыша.
Напомним, ранее в рамках серии травмировались главные звезды Уорриорз Кевин Дюрэнт и Клэй Томпсон, а Стефен Карри играл после заболевания малярией.
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