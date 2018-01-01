Перехват Леонарда и невероятные броски Лоури - среди лучших моментов дня в НБА

Вашему вниманию лучшие моменты шестой и заключительной игры финальной серии НБА.

Кайл Лоури и Кавай Леонард Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов игрового дня плей-офф.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Кавая Леонарда, Паскаля Сиакама, Кайла Лоури и других звездных баскетболистов.

Напомним, Торонто впервые в истории стал чемпионом НБА, а легкий форвард канадского клуба Кавай Леонард стал MVP финальной серии.

Вашему вниманию также лучшие моменты пятой игры финальной серии между Торонто и Голден Стэйт.