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Леонард был признан MVP финальной серии НБА

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Американский баскетболист помог своей команде стать чемпионом НБА.
Кавай Леонард
Кавай Леонард
Getty Images

Легкий форвард Торонто Рэпторс Кавай Леонард стал MVP финальной серии НБА.

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Для американского баскетболиста это не первая подобная награда. Ранее он уже выигрывал в данной номинации во времена выступления за Сан-Антонио.

Отметим, что Леонард помог своей команде в шестом матче финальной серии НБА против Голден Стэйт. Кавай набрал 22 очка (7 из 16 с игры), а также сделал 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и совершил 2 потери.

В истории НБА в финальной серии лишь три исполнителя становились MVP с разными командами: Карим Абдул-Джаббар (Милуоки, Лейкерс), Леброн Джеймс (Майами, Кливленд) и Кавай Ленард (Сан-Антонио, Торонто).

Напомним, Торонто, в шестом матче финальной серии НБА обыграл Голдэн Стэйт и впервые в истории стал чемпионом.

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Теги: Кавай Леонард, Торонто Рэпторс, баскетбол, НБА, MVP, NBA
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