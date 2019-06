Леонард был признан MVP финальной серии НБА

Легкий форвард Торонто Рэпторс Кавай Леонард стал MVP финальной серии НБА.

Для американского баскетболиста это не первая подобная награда. Ранее он уже выигрывал в данной номинации во времена выступления за Сан-Антонио.

Отметим, что Леонард помог своей команде в шестом матче финальной серии НБА против Голден Стэйт. Кавай набрал 22 очка (7 из 16 с игры), а также сделал 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и совершил 2 потери.

The 2019 Bill Russell #NBAFinals MVP... Kawhi Leonard of the @Raptors! #WeTheNorth pic.twitter.com/fdb8SbUaFn