Леонард был признан MVP финальной серии НБА
Легкий форвард Торонто Рэпторс Кавай Леонард стал MVP финальной серии НБА.
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Для американского баскетболиста это не первая подобная награда. Ранее он уже выигрывал в данной номинации во времена выступления за Сан-Антонио.
Отметим, что Леонард помог своей команде в шестом матче финальной серии НБА против Голден Стэйт. Кавай набрал 22 очка (7 из 16 с игры), а также сделал 6 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и совершил 2 потери.
The 2019 Bill Russell #NBAFinals MVP... Kawhi Leonard of the @Raptors! #WeTheNorth pic.twitter.com/fdb8SbUaFn— NBA (@NBA) 14 июня 2019 г.
В истории НБА в финальной серии лишь три исполнителя становились MVP с разными командами: Карим Абдул-Джаббар (Милуоки, Лейкерс), Леброн Джеймс (Майами, Кливленд) и Кавай Ленард (Сан-Антонио, Торонто).
Напомним, Торонто, в шестом матче финальной серии НБА обыграл Голдэн Стэйт и впервые в истории стал чемпионом.
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