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Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА

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В тяжелом матче финальной серии Торонто сумел вырвать победу у Голден Стэйт.
Торонто обыграл Голден Стэйт и стал чемпионом НБА
Торонто обыграл Голден Стэйт и стал чемпионом НБА
Getty Images

В шестом матче финальной серии НБА Торонто Рэпторс оказался сильнее Голден Стэйт Уорриорз, что позволило команде из Канады выиграть чемпионат.

Стоит отметить, что для Торонто это первый чемпионский титул в истории клуба.

НБА. Финальная серия

Голден Стэйт - Торонто - 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Голден Стэйт: Томпсон (30), Игуодала (22), Карри (21), Казинс (12), Грин (11 + 19 подборов + 13 передач + 8 потерь).

Торонто: Сиакам (26 + 10 подборов), Лоури (26 + 10 передач), Леонард (22), Ванвлит (22), Ибака (15).

Счет в серии: 2-4.

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Теги: баскетбол, НБА, Торонто Рэпторс, Голден Стэйт Уорриорз, NBA
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Комментариев (2)
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SanchoSid    14.06.2019, 09:12
Оценка:  0
SanchoSid
Команда из Канады впервые стала чемпионом НБА. Канадцы у америкосов взяли реванш, за хоккей). Канадские хоккейные команды в последние десятилетия, а точнее с 1993 года, не становились чемпионами НХЛ. Хотя хоккей считается канадским видом спорта, баскетбол американским.
trgvm1    14.06.2019, 08:45
Оценка:  +1
trgvm1
в хоккею кубок стенли у сша в баскете у канады все поменялось
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