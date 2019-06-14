Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА

В тяжелом матче финальной серии Торонто сумел вырвать победу у Голден Стэйт.

Торонто обыграл Голден Стэйт и стал чемпионом НБА Getty Images

В шестом матче финальной серии НБА Торонто Рэпторс оказался сильнее Голден Стэйт Уорриорз, что позволило команде из Канады выиграть чемпионат.

Стоит отметить, что для Торонто это первый чемпионский титул в истории клуба.

НБА. Финальная серия

Голден Стэйт - Торонто - 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Голден Стэйт: Томпсон (30), Игуодала (22), Карри (21), Казинс (12), Грин (11 + 19 подборов + 13 передач + 8 потерь).

Торонто: Сиакам (26 + 10 подборов), Лоури (26 + 10 передач), Леонард (22), Ванвлит (22), Ибака (15).

Счет в серии: 2-4.