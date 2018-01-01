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Плей-офф НБА: Голден Стэйт обыграл Торонто и сократил разрыв в серии

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Уорриорз вырвали победу в концовке матча.
НБА: результат матча за 10 июня
НБА: результат матча за 10 июня
Getty Images

В пятом поединке финальной серии плей-офф НБА Голден Стэйт Уорриорз на выезде обыграл Торонто Рэпторс.

Торонто – Голден Стэйт 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)

Торонто

Ленард (26 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Лаури (18 + 6 передач),Марк Газоль (17 + 8 подборов), Сиакам (12), Грин (4) – старт; Ибака (15),Ванвлит (11), Пауэлл (2), Маккоу (0).

Голден Стэйт

Карри (31 + 8 подборов + 7 передач), Томпсон (26), Дюрэнт (11), Грин (10 + 10 подборов + 8 передач), Игудала (5 + 4 блок-шота) – старт; Казинс (14),Луни (4), Кук (3), Белл (2), Ливингстон (0), Маккинни (0), Богут (0).

Благодаря победе Уорриорз сократили отставание от Рэпторс, - счет в серии стал 3:2 в пользу Торонто.

Шестой матч между командами состоится 14 июня в Оакланде.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA
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