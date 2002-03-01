Тони Паркер завершил карьеру игрока

Четырехкратный победитель НБА объявил об уходе из баскетбола.

Титулованный Тони Паркер принял решение завершить карьеру баскетболиста. О своем решении французский защитник, известный выступлениями за Сан-Антонио Сперс написал в Twitter.

"Эмоции переполняют, но я ухожу из баскетбола. Это было невероятное путешествие. Даже в самых смелых мечтах я никогда не думал, что проживу все эти невероятные моменты в НБА и сборной Франции. Спасибо за все", - написал Паркер.

Тони Паркер четырежды становился чемпионом НБА в составе Сан-Антонио Сперс. Было это в сезонах 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2013/14.

В составе сборной Франции Тони Паркер становился чемпионом Европы 2013 года, один раз завоевал серебро и дважды бронзовые медали.