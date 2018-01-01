Рондо: Партнеры по команде могут негативно воспринимать критику

Защитник калифорнийского клуба считает, что травмы помешали его команде добиться успеха.

Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Рэджон Рондо рассказал, почему его команда неудачно выступила в этом сезоне НБА.

“Есть большая разница между баскетболистом и травмированным баскетболистом. Когда сам не играешь, то партнеры по команде могут негативно воспринимать твою критику. Они думают, что я считаю себя тренером, когда делаю им замечания.

У ЛеБрона была травма, поэтому вынужден был пропустить много матчей, в том числе и гостевых. Такая же ситуация со мной. Долгое время мы находились не с командой, в потом не было достаточно времени, чтобы сыграть с ней. Из-за этого у нас не было возможности наладить игру“, - признался Рондо.

Ранее сообщалось, что Лейкерc расторгли контракт с главным тренером из-за низких результатов команды.