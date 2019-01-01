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Плей-офф НБА: Торонто добился третьей победы над Голден Стэйт

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Рэпторз находятся в шаге от чемпионства.
Голден Стэйт – Торонто 92:105
Голден Стэйт – Торонто 92:105
Getty Images

В четвертом матче финальной серии НБА Голден Стэйт Уорриорз дома принимал Торонто Рэпторс. Встреча завершилась со счетом 105:92 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард Торонто Кавай Леонард, набрав 36 очков и совершив 12 подборов. 

Благодаря этой победе Торонто увеличил отрыв от Уорриорз и теперь ведет в серии со счетом 3:1. Для чемпионства Рэпторз необходимо выиграть следующий матч. Пятый поединок серии состоится в Торонто 11 июня.

Голден Стэйт – Торонто 92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)

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Теги: Торонто, Голден Стэйт Уорриорз, НБА, баскетбол
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