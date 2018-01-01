НБА дисквалифицировала на год совладельца Уорриорз за толчок игрока Торонто

Марк Стивенс также обязан заплатить крупный штраф за свое поведение.

Неприятный инцидент произошел в рамках 4-й четверти 3-го матча финальной серии плей-офф НБА между Голден Стэйт Уорриорз и Торонто Рэпторс.

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Миноритарный владелец калифорнийской команды Марк Стивенс толкнул игрока соперника Кайла Лаури. 33-летний разыгрывающий защитник пытался спасти уходящий за боковую линию мяч и повалился на болельщиков, а Стивенс отпихнул баскетболиста, хотя тот даже не коснулся его.

A fan was escorted out for shoving Kyle Lowry after a collision courtside.



The game is on Sportsnet. #NBAFinals pic.twitter.com/mPFjoiVdHT — TSN (@TSN_Sports) 6 июня 2019 г.

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать Марка Стивенса на год за этот толчок. Помимо этого, Стивенс вынужден будет выплатить 500 тысяч долларов в качестве штрафа. Данная дисквалификация будет действовать на все игры и другие мероприятия Голден Стэйт в течение всего сезона-2019/20.

Марк Стивенс толкает Кайла Лаури Getty Images

Отметим, что мужчина является деловым партнером владельца организации Джо Лэйкоба. Точный процент его доли в баскетбольном клубе неизвестен, но он уже признал себя виноватым в случившимся.

Напомним, на данный момент Торонто ведет в серии с Голден Стэйт.