НБА дисквалифицировала на год совладельца Уорриорз за толчок игрока Торонто

Неприятный инцидент произошел в рамках 4-й четверти 3-го матча финальной серии плей-офф НБА между Голден Стэйт Уорриорз и Торонто Рэпторс.

Миноритарный владелец калифорнийской команды Марк Стивенс толкнул игрока соперника Кайла Лаури. 33-летний разыгрывающий защитник пытался спасти уходящий за боковую линию мяч и повалился на болельщиков, а Стивенс отпихнул баскетболиста, хотя тот даже не коснулся его.

A fan was escorted out for shoving Kyle Lowry after a collision courtside.



The game is on Sportsnet. #NBAFinals pic.twitter.com/mPFjoiVdHT