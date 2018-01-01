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НБА дисквалифицировала на год совладельца Уорриорз за толчок игрока Торонто

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Марк Стивенс также обязан заплатить крупный штраф за свое поведение.
Кайл Лаури ссорится с Марком Стивенсом
Кайл Лаури ссорится с Марком Стивенсом
Getty Images

Неприятный инцидент произошел в рамках 4-й четверти 3-го матча финальной серии плей-офф НБА между Голден Стэйт Уорриорз и Торонто Рэпторс.

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Миноритарный владелец калифорнийской команды Марк Стивенс толкнул игрока соперника Кайла Лаури. 33-летний разыгрывающий защитник пытался спасти уходящий за боковую линию мяч и повалился на болельщиков, а Стивенс отпихнул баскетболиста, хотя тот даже не коснулся его.

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать Марка Стивенса на год за этот толчок. Помимо этого, Стивенс вынужден будет выплатить 500 тысяч долларов в качестве штрафа. Данная дисквалификация будет действовать на все игры и другие мероприятия Голден Стэйт в течение всего сезона-2019/20.

Марк Стивенс толкает Кайла Лаури
Марк Стивенс толкает Кайла Лаури
Getty Images

Отметим, что мужчина является деловым партнером владельца организации Джо Лэйкоба. Точный процент его доли в баскетбольном клубе неизвестен, но он уже признал себя виноватым в случившимся.

Напомним, на данный момент Торонто ведет в серии с Голден Стэйт.

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Теги: НБА, Голден Стэйт Уорриорз, Торонто Рэпторс, Кайл Лаури, скандал, NBA
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