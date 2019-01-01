Плей-офф НБА: Торонто в гостях обыграл Голден Стэйт и вышел вперед в финальной серии

Вашему вниманию результат третьего матча финальной серии плей-офф НБА, который прошел в среду, 5-го июня.

В Окленде прошел третий матч финальной серии плей-офф НБА между Уорриорз и Рэпторс. Несмотря на результативную игру Карри, который принес хозяевам поля 47 очков, победу в матче праздновал Торонто, что позволило им повести в серии со счетом 2:1.

Голден Стэйт - Торонто 109:123 (29:36, 23:24, 31:36, 26:27)

Голден Стэйт: Карри (47 + 8 подборов + 7 передач), Грин (17 + 7 подборов), Игудала (11),Ливингстон (4), Казинс (4) - старт; Кук (9), Жеребко (6), Богут (6 + 7 подборов), Маккинни (3), Белл (2), Эванс (0), Джонс (0).

Торонто: Ленард (30 + 7 подборов + 6 передач), Лаури (23 + 9 передач), Грин (18),Сиакам (18 + 9 подборов + 6 передач), Марк Газоль (17 + 7 подборов) - старт Ванвлит (11), Ибака (6 + 6 блок-шотов), Лин (0), Микс (0), Пауэлл (0),Маккоу (0), Миллер (0).

Счет в серии 1:2