В среднем за сезон игрок набирал по 13,9 очка за поединок.

Лос-Анджелес Лейкерс, Нью-Йорк Никс, Сакраменто Кингз, Лос-Анджелес Клипперс и Чикаго Буллз заинтересованы в услугах мощного форварда Бостон Селтикс Маркуса Морриса, утверждает The Athletic.

Американский 29-летний баскетболист в конце июня станет неограниченно свободным агентом, однако сам Маркус желает остаться в своей нынешней команде.

В рамках НБА сезона-2018/19 Маркус в среднем зарабатывал 13,9 очка, делал 6,1 подбора, отдавал 1,5 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота за 27,9 минуты.

В текущем розыгрыше плей-офф его показатели составили 13,7 очка, 8,1 подбора, 1,2 передачи, 0,6 блок-шота и 0,1 перехвата за 28,2 минуты.