Отец Болла: ЛеБрон останется в Лейкерс

Также он отметил, что у калифорнийской команды сейчас достаточно быстрый баскетбол.

Отец разыгрывающего защитника Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болла Лавар полагает, что звезда команды ЛеБрон Джеймс не покинет клуб, а также отметил, что текущий состав сможет выиграть чемпионский трофей.

"ЛеБрон останется в Лейкерс. Он видит ситуацию в общем. У него много талантливых баскетболистов, дабы выиграть чемпионский титул с этим клубом. У них нет необходимости согласовывать контракты со свободными агентами.

Баскетбол сейчас молодой и быстрой, а у калифорнийского клуба в достатке подобных игроков. Требуется лишь собрать их вместе и поверить в них", - цитирует отца игрока Skip and Shannon: UNDISPUTED.

Напомним, что в прошедшем чемпионате легкий форвард зарабатывал по 27,4 очка, совершал по 8,3 подбора и отдавал по 8,5 передачи за 35 минут в среднем за игру. Все эти показатели снизились по сравнению с предыдущим сезоном.