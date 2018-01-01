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Отец Болла: ЛеБрон останется в Лейкерс

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Также он отметил, что у калифорнийской команды сейчас достаточно быстрый баскетбол.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс

Отец разыгрывающего защитника Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болла Лавар полагает, что звезда команды ЛеБрон Джеймс не покинет клуб, а также отметил, что текущий состав сможет выиграть чемпионский трофей.

"ЛеБрон останется в Лейкерс. Он видит ситуацию в общем. У него много талантливых баскетболистов, дабы выиграть чемпионский титул с этим клубом. У них нет необходимости согласовывать контракты со свободными агентами.

Баскетбол сейчас молодой и быстрой, а у калифорнийского клуба в достатке подобных игроков. Требуется лишь собрать их вместе и поверить в них", - цитирует отца игрока Skip and Shannon: UNDISPUTED.

Напомним, что в прошедшем чемпионате легкий форвард зарабатывал по 27,4 очка, совершал по 8,3 подбора и отдавал по 8,5 передачи за 35 минут в среднем за игру. Все эти показатели снизились по сравнению с предыдущим сезоном.

Отметим, чтоЛеБрона впервые с 2007 года не включили в первую символическую сборную сезона.
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