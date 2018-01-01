Основной центровой Голден Стэйт получил травму и не поможет команде в финале НБА

Кевон Луни не сможет сыграть в оставшихся матчах финальной серии НБА.

Центровой Голден Стэйт Кевон Луни больше не сможет сыграть в матчах финальной серии НБА против Торонто.

По информации ESPN, у игрока после второго матча финала был диагностирован перелом реберного хряща 1-го ребра без смещения. В клубе сомневаются, что Луни сможет вернуться на паркет в этом сезоне.

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Кроме того, стали известны подробности травмы основного защитника Клея Томпсона. Баскетболисту провели МРТ, которая подтвердила растяжение подколенного сухожилия. Участие игрока в третьем матче серии на данный момент под вопросом.

Напомним, что Кевон Луни получил травму в первой четверти второго матча финальной серии против Торонто Рэпторс. А Клей Томпсон травмировался в четвертой четверти.

Отметим, что Голден Стэйт выиграл у Торонто во втором матче и сравнял счет в финальной серии.