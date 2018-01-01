Переключиться на мобильную версию

Основной центровой Голден Стэйт получил травму и не поможет команде в финале НБА

Комментариев: 0
Кевон Луни не сможет сыграть в оставшихся матчах финальной серии НБА.
Кевон Луни
Кевон Луни
Getty Images

Центровой Голден Стэйт Кевон Луни больше не сможет сыграть в матчах финальной серии НБА против Торонто.

По информации ESPN, у игрока после второго матча финала был диагностирован перелом реберного хряща 1-го ребра без смещения. В клубе сомневаются, что Луни сможет вернуться на паркет в этом сезоне.

Читай также: Отличный данк Томпсона и шикарный блок-шот Сиакама - среди лучших моментов дня НБА

Кроме того, стали известны подробности травмы основного защитника Клея Томпсона. Баскетболисту провели МРТ, которая подтвердила растяжение подколенного сухожилия. Участие игрока в третьем матче серии на данный момент под вопросом.

Напомним, что Кевон Луни получил травму в первой четверти второго матча финальной серии против Торонто Рэпторс. А Клей Томпсон травмировался в четвертой четверти.

Отметим, что Голден Стэйт выиграл у Торонто во втором матче и сравнял счет в финальной серии.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Голден Стэйт Уорриорз, NBA, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь