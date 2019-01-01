Плей-офф НБА: Голден Стэйт выиграл у Торонто и сравнял счет в финальной серии

В плей-офф НБА состоялся второй матч финальной серии, который прошел в воскресенье, 3-го июня.

Голден Стэйт обыграл Торонто Getty Images

НБА. Плей-офф

Финал. Второй матч Торонто - Голден Стэйт 104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21) Торонто: Ленард - 34, Ванвлит - 17, Лаури - 13, Сиакам - 12, Грин - 8, Ибака - 7, Пауэлл - 7, Марк Газоль - 6. Голден Стэйт: Томпсон - 25, Карри - 23, Грин - 17, Казинс - 11, Кук - 9, Игуодала - 8, Богут - 6, Ливингстон - 6, Йеребко - 2, Маккинни - 2. Счет в серии - 1:1

Горемыкина Екатерина