ЛеБрон поздравил Ливерпуль с победой в Лиге чемпионов
Джеймс является давним поклонником "мерсисайдцев".
Форвард клуба НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на победу Ливерпуля в финале Лиги чемпионов против Тоттенхэма (2:0).
“Ты никогда не будешь один! Поздравляю каждого, кто хоть как-то связан с клубом“, - написал баскетболист в Twitter.
YOU’LL NEVER WALK ALONE‼️‼️‼️‼️ #WEARELIVERPOOL❤️ CONGRATULATIONS MEN AND ANYONE THAT HAS ANY AFFILIATION WITH THE CLUB!! @LFC 🏆— LeBron James (@KingJames) 1 июня 2019 г.
Отметим, что ЛеБрон является одним из акционеров Ливерпуля. В апреле 2011 года он получил около 2 % акций мерсисайдцев.
Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль.
Полная версия правил