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ЛеБрон поздравил Ливерпуль с победой в Лиге чемпионов

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Джеймс является давним поклонником "мерсисайдцев".
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард клуба НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на победу Ливерпуля в финале Лиги чемпионов против Тоттенхэма (2:0).

“Ты никогда не будешь один! Поздравляю каждого, кто хоть как-то связан с клубом“, - написал баскетболист в Twitter.

Отметим, что ЛеБрон является одним из акционеров Ливерпуля. В апреле 2011 года он получил около 2 % акций мерсисайдцев.

Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, футбол, баскетбол, НБА, Ливерпуль, Тоттенхэм, Лига Чемпионов
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