Форвард клуба НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на победу Ливерпуля в финале Лиги чемпионов против Тоттенхэма (2:0).

“Ты никогда не будешь один! Поздравляю каждого, кто хоть как-то связан с клубом“, - написал баскетболист в Twitter.

YOU’LL NEVER WALK ALONE‼️‼️‼️‼️ #WEARELIVERPOOL❤️ CONGRATULATIONS MEN AND ANYONE THAT HAS ANY AFFILIATION WITH THE CLUB!! @LFC 🏆